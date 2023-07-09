Suasana duka menyelimuti rumah di kawasan Jalan Bukit Tunggal Denpasar Barat, Minggu (9/7/2023). Seorang pria berinisial MS (47) dan anak perempuannya berinisial PRPD (26) ditemukan tewas di rumah tersebut.

Dugaan sementara sang anak dibunuh MS yang lantas bunuh diri dengan menenggak racun dan menyayat pergelangan tangan pada Kamis (6/7/2023). Hingga kini polisi masih mendalami motif peristiwa dugaan pembunuhan dan bunuh diri tersebut

(fru)

