Seperti inilah kondisi terkini Jembatan Pencut, Lumajang pascaterjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru, Jumat (7/7/2023) lalu.
Kondisi jembatan putus total bahkan puing-puing badan jembatan hilang tak tersisa dihantam dahsyatnya banjir lahar dingin.
Jembatan ini menghubungkan dua desa yakni Desa Kloposawit dan Desa Tumpeng. Akibatnya warga harus memutar sejauh 7 km untuk menyeberang.
Kontributor: Yayan Nugroho
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow