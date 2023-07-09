...

Kondisi Terkini Jembatan Putus Pencut di Lumajang, Warga Harus Memutar 7 Km

Yayan Nugroho, Jurnalis · Minggu 09 Juli 2023 14:01 WIB
Seperti inilah kondisi terkini Jembatan Pencut, Lumajang pascaterjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru, Jumat (7/7/2023) lalu.
 
Kondisi jembatan putus total bahkan puing-puing badan jembatan hilang tak tersisa dihantam dahsyatnya banjir lahar dingin.
 
Jembatan ini menghubungkan dua desa yakni Desa Kloposawit dan Desa Tumpeng. Akibatnya warga harus memutar sejauh 7 km untuk menyeberang.
 
Kontributor: Yayan Nugroho
Produser: Reza Ramadhan

