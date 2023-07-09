Seperti inilah kondisi terkini Jembatan Pencut, Lumajang pascaterjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru, Jumat (7/7/2023) lalu.

Kondisi jembatan putus total bahkan puing-puing badan jembatan hilang tak tersisa dihantam dahsyatnya banjir lahar dingin.

Jembatan ini menghubungkan dua desa yakni Desa Kloposawit dan Desa Tumpeng. Akibatnya warga harus memutar sejauh 7 km untuk menyeberang.

