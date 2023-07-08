Borneo FC berhasil menaklukkan Bali United 3-1, Sabtu (8/7/2023). Laga Borneo FC vs Bali United digelar di Stadion Segiri, Samarinda. Bermain di rumah sendiri, tim asuhan Pieter Huistra itu tampil gahar

Borneo FC langsung mengambil inisiatif serangan. Tekanan demi tekanan dilancarkan ke daerah pertahanan Bali United

Bali United terlihat kesulitan keluar dari tekanan Borneo FC yang cukup gencar. Tim asuhan Stefano Cugurra itu hanya mengandalkan serangan balik saja. Akhir babak pertama tidak ada gol tercipta dalam laga itu. Babak kedua gol-gol tercipta, hingga kemenangan diraih Borneo FC 3-1

(fru)

