Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak menjanjikan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar akan terpilih menjadi venue pertandingan Piala Dunia U-17 mendatang. Hal ini dikarenakan seluruh stadion yang dipilih menjadi venue Piala Dunia tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan FIFA.

PSSI hanya mempersiapkan 4 hingga 8 stadion yang mendekati standar FIFA, yang kemudian akan dipilih oleh delegasi FIFA. Tidak hanya itu, panitia yang menangani Piala Dunia U-17 berbeda dengan Piala Dunia U-20 sehingga proses pengajuan stadion harus dimulai dari awal

