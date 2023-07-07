...

Ketum PSSI Belum Pastikan Stadion Kapten I Wayan Dipta jadi Venue Piala Dunia U-17

Bagus Alit, Jurnalis · Jum'at 07 Juli 2023 23:49 WIB
Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak menjanjikan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar akan terpilih menjadi venue pertandingan Piala Dunia U-17 mendatang. Hal ini dikarenakan seluruh stadion yang dipilih menjadi venue Piala Dunia tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan FIFA.
 
PSSI hanya mempersiapkan 4 hingga 8 stadion yang mendekati standar FIFA, yang kemudian akan dipilih oleh delegasi FIFA. Tidak hanya itu, panitia yang menangani Piala Dunia U-17 berbeda dengan Piala Dunia U-20 sehingga proses pengajuan stadion harus dimulai dari awal
 
