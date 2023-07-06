Gelombang tinggi menerjang Pantai Kukup, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Kamis(6/7), akibatnya 1 kapal milik nelayan karam. Gelombang tinggi sudah terjadi sejak hari Rabu(5/7) dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga Jumat(7/7).

Tim SAR Pantai Kukup sudah mengimbau wisatawan dan nelayan untuk tidak beraktivitas di pantai karena tingginya gelombang.

Kontributor: Kismaya Wibowo

