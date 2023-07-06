...

Cak Nun Dikabarkan Alami Pendarahan Otak, Dirawat di ICU RS Sardjito Yogyakarta

Heru Trijoko, Jurnalis · Kamis 06 Juli 2023 22:30 WIB
Budayawan Emha Ainun Najib atau akrab disapa Cak Nun menjalani perawatan intensif di RSUP Dr sardjito Yogyakarta, Kamis (6/7). Cak Nun dikabarkan mengalami pendarahan otak dan telah menjalani operasi besar yang ditangani tim dokter spesialis rumah sakit.
 
Pihak rumah sakit masih belum bersedia memberikan statemen terkait kondisi Cak Nun karena belum diijinkan oleh pihak keluarga. Sebelumnya beredar di grup WhatsApp Jamaah Maiyah atau Jamaahnya Cak Nun yang menyebut Cak Nun tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan otak.
 
Kontributor: Heru Trijoko

(fru)

