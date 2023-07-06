Menhan Prabowo Subianto mengikuti joy flight Pesawat C-130 J Super Hercules A-1340 bersama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan beberapa awak media.

Percobaan terbang selama kurang lebih 20 menit tersebut dilakukan setelah Prabowo melaksanakan serah terima unit kedua Pesawat C-130 J Super Hercules ke KSAU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (6/7).

Prabowo menyebut pesawat akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AU, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Opersi Militer Selain Perang (OMSP).

Pesawat canggih buatan Lokcheed Martin AS merupakan pesawat ke 2 dari 5 pengadaan Pemerintah Indonesia.

Reporter: Riana Rizkia

(fru)

