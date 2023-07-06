...

Prabowo: Kedatangan Pesawat Canggih C-130J Super Hercules Untuk Operasi Pertahanan dan Kemanusiaan

Riana Rizkia, Jurnalis · Kamis 06 Juli 2023 20:10 WIB
A A A
Menhan Prabowo Subianto mengikuti joy flight Pesawat C-130 J Super Hercules A-1340 bersama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan beberapa awak media. 
 
Percobaan terbang selama kurang lebih 20 menit tersebut dilakukan setelah Prabowo melaksanakan serah terima unit kedua Pesawat C-130 J Super Hercules ke KSAU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (6/7). 
 
Prabowo menyebut pesawat akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AU, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Opersi Militer Selain Perang (OMSP). 
 
Pesawat canggih buatan Lokcheed Martin AS merupakan pesawat ke 2 dari 5 pengadaan Pemerintah Indonesia.
 
Reporter: Riana Rizkia

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini