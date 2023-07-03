Beginilah kondisi sejumlah kios penjualan daging ayam di Pasar Slipi, Palmerah pada Senin (3/7/2023) yang tampak sepi dari pembeli. Para pedagang hanya melayani sedikit pembeli yang datang ke kios ini.

Kondisi ini disebabkan masih tingginya harga daging ayam pasca-Iduladha. Untuk harga daging ayam potong broiler yang semula seharga Rp40 ribu kini dijual dengan harga Rp50 ribu per ekor.

Para pedagang mengaku tak bisa menaikkan harga lagi dan terpaksa mengurangi stok penjualan agar ayam potong ini bisa terjual.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News