Jutaan jemaah haji dari berbagai negara memadati Masjidil Haram sejak Minggu (2/7). Jemaah melakukan salat termasuk menjalankan Tawaf Ifadah.
Jemaah haji berangkat dari hotelnya masing-masing menuju Masjidil Haram. Jemaah yang masih kelelahan diimbau menunda Tawaf Ifadah di Masjidil Haram.
Jemaah sudah menuntaskan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).
Reporter: Sucipto
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow