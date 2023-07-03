Jutaan jemaah haji dari berbagai negara memadati Masjidil Haram sejak Minggu (2/7). Jemaah melakukan salat termasuk menjalankan Tawaf Ifadah.

Jemaah haji berangkat dari hotelnya masing-masing menuju Masjidil Haram. Jemaah yang masih kelelahan diimbau menunda Tawaf Ifadah di Masjidil Haram.

Jemaah sudah menuntaskan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).

Reporter: Sucipto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News