Seorang wanita nekat menggugurkan kandungannya di rumah kost di Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungal, Kota Sungai Penuh, Jambi. Polisi menemukan janin yang telah dibungkus kain dalam plastik yang diletakkan disamping lemari di kamar pelaku.

Pelaku nekat melakukan aksinya karena malu karena janin yang dikandungnya adalah hasil hubungan gelap, pelaku sempat menegak miras untuk menggugurkan janinnya. Saat ini pelaku masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Mayjen HA Thalib Sungai Penuh untuk mengantisipasi pendarahan.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News