Menpora Dito Diperiksa Terkait Fakta Baru Kasus Korupsi 4G dalam Dakwaan Irwan Hermawan

Rani Sanjaya, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 15:14 WIB
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan Menpora Dito Ariotedjo diperiksa penyidik Kejagung pada (3/7/2023) dengan kapasitasnya sebagai saksi
 
Dito diperiksa terkait fakta baru dari isi dakwaan dan BAP terdakwa Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy yang rencananya akan dibacakan pada sidang 4 Juli 2023. 
 
Salah satu hal yang bakal diperiksa ialah dugaan aliran dana yang sebelumnya diberikan oleh Irwan Hermawan kepada Dito terkait kasus korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo 2020-2022.

