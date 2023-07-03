...

PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 15:32 WIB
PN Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris MA, Hasbi Hasan melawan KPK terkait status tersangkanya di kasus dugaan suap pengurusan perkara pada Senin (3/7/2023) ini.
 
Melalui pengacaranya, Hasbi meminta pada Hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap kliennya tentang dugaan kasus suap itu tidaklah sah.
 
Sidang pun ditunda pada Selasa, 4 Juli 2023 esok dengan agenda pembacaan jawaban Termohon atau KPK atas gugatan praperadilan tersebut.

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

