PN Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris MA, Hasbi Hasan melawan KPK terkait status tersangkanya di kasus dugaan suap pengurusan perkara pada Senin (3/7/2023) ini.

Melalui pengacaranya, Hasbi meminta pada Hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap kliennya tentang dugaan kasus suap itu tidaklah sah.

Sidang pun ditunda pada Selasa, 4 Juli 2023 esok dengan agenda pembacaan jawaban Termohon atau KPK atas gugatan praperadilan tersebut.

(fru)

