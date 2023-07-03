PN Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris MA, Hasbi Hasan melawan KPK terkait status tersangkanya di kasus dugaan suap pengurusan perkara pada Senin (3/7/2023) ini.
Melalui pengacaranya, Hasbi meminta pada Hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap kliennya tentang dugaan kasus suap itu tidaklah sah.
Sidang pun ditunda pada Selasa, 4 Juli 2023 esok dengan agenda pembacaan jawaban Termohon atau KPK atas gugatan praperadilan tersebut.
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow