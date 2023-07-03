...

Presiden Jokowi Bakal Kunjungan Kerja ke Australia dan Papua Nugini

Raka Novianto, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 12:52 WIB
Presiden Jokowi bakal melakukan kunjungan kerja ke Australia dan ke Papua Nugini, Senin (3/7). Berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jokowi ditemani beberapa menteri kabinet. Di antaranya Menko Marves Luhut Binsar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Mensesneg Pratikno. 
 
Jokowi mengatakan, Australia dan Papua Nugini merupakan tetangga dekat dan sahabat baik Indonesia. Jokowi mengungkapkan agenda prioritas yang akan dibahas di Australia terkait investasi dan perdagangan.
 
Pada tanggal 5 Juli, Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Port Moresby Papua Nugini. Kedatangannya ke sana, merupakan kunjungan balasan dari Perdana Menteri James Marape.
 
Reporter: Raka Novianto 
Produser: Akira Aulia W

