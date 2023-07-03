...

Arus Balik Libur Idul Adha 2023, Tol Cipali Macet Panjang

Irwan, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 11:18 WIB
A A A
Kemacetan panjang terjadi di ruas Tol Cipali, arah Cirebon menuju Jakarta, Senin (3/7). Tampak ratusan kendaraan sesaki seluruh badan jalan. Bahkan kemacetan ini juga tampak mengular panjang. 
 
Tingginya kendaraan para pemudik menjadi pemicu kemacetan ini. Selain itu, kondisi diperparah banyaknya kendaraan truk besar yang mulai beroperasi. 
 
Diketahui, hari ini merupakan hari pertama masyarakat mulai kembali beraktivitas. 
 
Kontributor: Irwan
Produser: Akira Aulia W

(fru)

