...

Arus Lalin di Jalan Daan Mogot Ramai Lancar setelah Cuti Bersama

Dimas Choirul, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 09:33 WIB
A A A
Arus Lalin di Jalan Daan Mogot terpantau ramai lancar, Senin (3/7/2023). Masyarakat kembali menjalankan aktivitasnya usai libur cuti bersama. Pengendara yang melintas di Jalan Daan Mogot didominasi pemotor.
 
Kepadatan kendaraan terjadi mulai dari arah lampu merah Pesing Jalan Panjang menuju arah Grogol, sementara dari arah Grogol menuju Tangerang lancar.
 
Di Jalan Tubagus Angke menuju Tambora, kendaraan ramai lancar. Petugas Polres Metro Jakarta Barat tetap siaga di lokasi.
 
Reporter: Dimas Choirul
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

