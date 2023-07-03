...

Api Lalap Permukiman Padat di Bantaran Rel Kereta Api Cakung

Rio Manik, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 07:19 WIB
Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk, Minggu (2/7). TKP di bantaran rel kereta api Cakung, antara Stasiun Klender dan Buaran. Sedikitnya 10 rumah semi permanen dilalap api. 
 
Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah. Petugas pemadam kebakaran menurunkan 16 unit mobil pemadam
 
Sejumlah perjalanan kereta api sempat terganggu karena kejadian itu. Seorang warga dilarikan ke puskesmas karena sesak nafas.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

