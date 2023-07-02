Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Indonesia Incorporated, Sabtu (1/7). Selain itu, ikut diresmikan kantor bersama BUMN. Peresmian digelar di Hong Kong dan ditandagangani oleh direksi BUMN.

Kantor bersama BUMN di Hong Kong berfungsi sebagai business center. Tujuannya agar BUMN bisa berkolaborasi membuka informasi.

BUMN yang tergabung seperti, BNI, Bank Mandiri, BRI dan Garuda Indonesia.

Reporter: Riky Anwardi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

