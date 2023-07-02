Masa liburan sekolah dan cuti bersama, Wahana Surabaya Night Zoo, KBS Surabaya, ramai dikunjungi masyarakat. Para pengunjung tidak hanya datang dari Kota Surabaya, namun juga ada warga dari luar kota

Para pengunjung sengaja datang karena penasaran dengan wahana baru Surabaya Night Zoo. Sementara itu, di hari libur sekolah dan cuti bersama, jumlah kunjungan Surabaya Night Zoo naik dua kali lipat

Menurut Lintang Ratri, Kasi Humas KBS Surabaya, hal itu karena faktor libur sekolah dan cuti bersama. Surabaya Nigth Zoo sendiri, dibuka hanya pada akhir pekan mulai pukul 18.00 WIB

Pengunjung akan disuguhkan sejumlah wahana yang menarik yang berbeda dengan wisata KBS mulai satwa nokturnal, penampilan video mapping, diorama hingga feeding time

(fru)

