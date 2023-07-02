Jemaah haji Indonesia dimanjakan dengan fasilitas mobil golf gratis. Jemaah akan diantarkan ke depan hotel atau maktabnya di Mina, Makkah. Jemaah haji yang tersasar tidak perlu khawatir lagi.

Fasilitas mobil golf gratis beroperasi 24 jam siap melayani jemaah. Terminal mobil golf ini berada di Bridge 0.4 atau tepatnya di depan Maktab 53.

Di terminal tersebut sekitar sepuluh mobil golf terparkir di sisi jalan. Jemaah cukup memberitahu nomor maktab dan akan diantar ke tujuan.

Reporter: Sucipto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

