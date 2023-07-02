Seluruh jemaah haji Indonesia telah meninggalkan Mina, Minggu (2/7). Itu menandai berakhirnya lempar jumrah Ula, Wustho, dan Aqobah di Mina.

Petugas haji sudah sweeping maktab agar tidak ada yang tertinggal. Petugas juga menyisir barang jemaah haji yang masih tertinggal.

Petugas haji bersiap ke Makkah untuk Tawaf Iffadah, Sai serta Tahallul.

Reporter: Sucipto

Produser: B.Lilia Nova

