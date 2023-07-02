Arus lalu lintas dari arah Palimanan menuju Jakarta di Tol Cipali Subang terpantau padat Minggu (02/07) malam. Pemudik yang berlibur di kampung halamannya mulai kembali ke Jabodetabek untuk kembali bekerja

Kendaraan pribadi roda empat mendominasi arus balik libur panjang Hari Raya Idul Adha malam ini. Diperkirakan puncak arus balik di Tol Cipali Subang akan terjadi pada Senin (03/07) dini hari

(fru)

