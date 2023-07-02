Ratusan penumpang kapal memadati Pelabuhan Gresik, Minggu (2/7/2023) usai merayakan liburan bersama kelurga pada libur panjang Iduladha di Kepulauan Bawean. Pengelola jasa transportasi penyeberangan melayani sebanyak 500 penumpang dari Gresik menuju Bawean dan sebaliknya.

Dalam libur panjang kali ini lonjakan wisatawan ke Pulau Bawean meningkat 40% atau sebanyak 100 wisatawan per hari.

(fru)

