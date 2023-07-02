Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Minggu (2/7/2023) pagi tampak dipadati penumpang yang baru tiba dari berbagai daerah penerbangan domestik. Kepadatan didominasi rombongan keluarga usai menikmati libur atau pulang ke kampung halaman.

Pengelola Bandara Soettta mencatat hingga arus balik libur panjang Iduladha terjadi peningkatan penumpang hingga 40% dibanding hari biasa. Jumlah ini setara 163.000 penumpang yang datang dan pergi. Begitu juga dengan pergerakan jumlah pesawat hingga 1.008 penerbangan.

(fru)

