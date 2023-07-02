KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204 juta. Hal itu disampaikan dalam rapat pleno terbuka DPT Pemilu 2024, Minggu (2/7). Jumlah DPT didapat dari hasil rekapitulasi pemilih di 38 provinsi dan 128 negara.
Rapat pleno penetapan DPT dihadiri oleh 38 pimpinan KPU tingkat provinsi. Hadir pula Bawaslu, perwakilan parpol peserta pemilu, dan pemerintah. Hal itu diumumkan Komisioner KPU Betty Epsilin Idroos.
Reporter: Achmad Al Fiqri
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow