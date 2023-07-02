Satuan Grup 3 Kopassus membagikan momen kemeriahan perayaan keberhasilan merebut juara 1 lomba gerak jalan beregu dalam rangka HUT Ke- 77 Bhayangkara Polri dengan Tema "Polri Presisi."

Lomba gerak jalan beregu sejauh 3,9 Km ini diikuti peserta sebanyak 1.500 orang yang terdiri dari 60 Tim dari TNI, Polri, masyarakat, Basarnas, Satpol PP, Pemprov DKI Jakarta, dan Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta dengan titik star dan finish dari Silang Barat Monas.

Satuan Grup 3 Kopassus berhasil menjadi juara 1 sekaligus membawa pulang piala bergilir Kapolri, piala tetap dan dana pembinaan sebesar Rp35.000.000

Lomba gerak jalan beregu yang digelar pada Minggu (25/6/2023) lalu dibuka oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara di antaranya, Menko Polhukam Mahfud MD; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari; Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rachmat Bagja.

(fru)

