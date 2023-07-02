Bacalon Presiden 2024, Ganjar Pranowo tiba di Bandara Soetta, Sabtu (1/7). Dengan menggunakan maskapai Emirates, Ganjar tiba bersama keluarga. Ganjar sempat menyapa masyarakat yang ada di Bandara Soetta.

Diketahui, Ganjar Pranowo selesai menunaikan ibadah haji di Makkah. Ganjar tidak berkomentar banyak disinggung soal siapa cawapresnya.

Kontributor: Hasnugara

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

