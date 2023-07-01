...

Jalan Alternatif Koramil Sukabumi Rusak Parah Dampak Kendaraan Proyek Tol Bocimi

Ilham Nugraha, Jurnalis · Sabtu 01 Juli 2023 17:07 WIB
Ruas jalan alternatif Koramil, Cicurug, Sukabumi alami kerusakan parah. Kerusakan itu pasca dilalui kendaraan berat proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi II. Pantauan di lapangan, permukaan jalan tersebut mengalami retak, lubang, dan kerusakan struktural. 
 
Alhasil menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas di daerah tersebut. Sebelumnya, jalan alternatif Koramil menjadi akses utama truk dan kendaraan berat yang digunakan dalam pembangunan Tol Bocimi. 
 
Reporter : Ilham Nugraha
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

