Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X melaporkan kerusakan pascagempa bumi yang menguncang wilayah Bantul berkekuatan magnitudo 6,4 Jumat (30/6/2023) masih dalam katagori ringan dan sedang. Meski demikian terdapat satu orang yang meninggal dunia karena serangan jantung saat gempa terjadi.

Sultan HB X juga menegaskan belum ada rencana relokasi jika kerusakan yang dialami dalam keadaan ringan.

Kontributor: Gunanto Farhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

