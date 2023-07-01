Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X melaporkan kerusakan pascagempa bumi yang menguncang wilayah Bantul berkekuatan magnitudo 6,4 Jumat (30/6/2023) masih dalam katagori ringan dan sedang. Meski demikian terdapat satu orang yang meninggal dunia karena serangan jantung saat gempa terjadi.
Sultan HB X juga menegaskan belum ada rencana relokasi jika kerusakan yang dialami dalam keadaan ringan.
Kontributor: Gunanto Farhan
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
