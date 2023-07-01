Gempa di Bantul Yogyakarta menyebabkan sejumlah rumah di Gunungkidul rusak. Di Desa Pacarejo, warga membangun posko pengungsian sementara di sekitar lokasi kejadian.

Laporan sementara terdapat 25 rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. Posko diperuntukan bagi warga yang rumahnya terdampak dan khawatir terjadi gempa susulan.

Kontributor: Kismaya Wibowo

Produser: Reza Ramadhan



