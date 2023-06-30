Ratusan warga di kawasan Thehok, Jambi, menggelar Kenduri Lebaran Iduladha, Kamis (29/6/2023). Mereka merasa bersyukur bisa menikmati daging bersama seusai berkurban. Sebagian daging kurban yang mereka terima dimasak bersama.

Untuk semakin menikmati keakraban, ratusan warga makan bersama di sepanjang jalan. Kegiatan ini juga semakin semarak dengan acara hiburan untuk mendekatkan warga.

Kontributor: Azhari Sultan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

