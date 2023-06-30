...

Rutin, Arab Saudi Lakukan Pantauan Udara di Lokasi Ibadah Haji

Dedi Prasetia Sitem, Jurnalis · Jum'at 30 Juni 2023 19:30 WIB
Angkatan Udara Arab Saudi melakukan pemantauan udara di Mina, Masjidil Haram, Arafah dan Muzdalifah. Lokasi pantauan pertama yakni Padang Arafah, tepatnya Jabal Rahmah. Terpantau jutaan jemaah sudah bergerak ke Mina, sehingga Padang Arafah tampak sepi.
 
Kemudian pemantauan berlanjut menuju Muzdalifah dan Mina. Terlihat, kondisi Mina dipadati ratusan ribu Jemaah yang pada hari ini melakukan lempar jumrah memasuki hari ketiga. Pantauan udara juga dilakukan di Masjidil Haram, dimana ratusan ribu jemaah terlihat masih melakukan tawaf.
 
Dalam pantauan juga terlihat adanya pembangunan di sekitar Masjidil Haram. Diketahui, pantaun udara Arab Saudi merupakan agenda rutin untuk memastikan keamanan jemaaah haji dalam beribadah.
 
Pihak keamanan Arab Saudi juga menyiapkan pesawat khusus bagi pasien yang memerlukan penanganan medis. 
 
Kontributor: Dedi Prasetia Sitem dan Endang Gunawan 
Produser: Dinda Elita

