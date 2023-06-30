Gempa yang terjadi di Yogyakarta menimbulkan kepanikan warga di sejumlah titik. Sejumlah pengunjung hotel di Sleman, Yogyakarta berhamburan keluar setelah merasakan gempa sebesar 6,4 magnitudo tersebut.

Pengunjung hotel yang berada di lantai 6 mengaku gempa sangat terasa hingga membuatnya panik dan memutuskan untuk turun dan keluar dari hotel.

Kontributor: Galih Wisma

Produser: Kristo Suryokusumo

