Gempa yang mengguncang Yogyakarta mengakibatkan plafon auditorium Taman Budaya Gunungkidul runtuh. Satu orang harus dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami shock saat gempa.

Gempa berskala 6,4 magnitudo ini berdampak pada sejumlah titik di Yogyakarta. Kerusakan dilaporkan terjadi bagian atap seperti genting dan plafon.

Kontributor: Kismaya Wibowo

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

