Memasuki libur panjang Iduladha ribuan penumpang kapal memadati Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (30/6).

Mobil-mobil pribadi tampak memenuhi dermaga 6 Pelabuhan Merak Banten, pihak ASDP menyiapkan 7 dermaga dan 54 kapal roro untuk penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung.

Sejumlah calon penumpang sengaja bepergian pada hari kedua Iduladha guna menghindari kemacetan. Libur Iduladha tahun ini para penumpang sudah bebas tidak menggunakan masker selama dalam perjalanan kapal.

