Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap motif pembunuhan pedagang sate di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diketahui merupakan anak kandung korban dan merupakan anggota TNI yang dalam proses desersi.

Pelaku nekat menghabisi nyawa orang tuanya akibat kesal karena tidak diberi uang sebesar Rp8 juta. Kasus ini sudah dilimpahkan pihak Polsek Medan Satria ke Pomdam Jaya.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

