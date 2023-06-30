...

Polisi Ungkap Motif Desersi TNI di Bekasi Bunuh Pedagang Sate

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Jum'at 30 Juni 2023 20:00 WIB
Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap motif pembunuhan pedagang sate di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diketahui merupakan anak kandung korban dan merupakan anggota TNI yang dalam proses desersi.
 
Pelaku nekat menghabisi nyawa orang tuanya akibat kesal karena tidak diberi uang sebesar Rp8 juta. Kasus ini sudah dilimpahkan pihak Polsek Medan Satria ke Pomdam Jaya.
 
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

