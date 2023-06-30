Sejumlah warga non muslim di kompleks Masjid Raudhatul Jannah, Kampung Blang Kolak I, Aceh Tengah, memperoleh bagian dari pemotongan daging kurban. Momen ini mewujudkan semangat kebersamaan dan solidaritas dalam merayakan Idul Adha.

Ratusan warga yang didominasi pemuda menyembelih hewan kurban di halaman masjid. Tahun ini panitia kurban Kampung Blang Kolak I menyiapkan lebih dari seribu paket daging kurban, yang terdiri dari 5 ekor kerbau, 5 ekor sapi dan 14 ekor kambing.

Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai persaudaraan dan kepedulian sosial di Aceh Tengah

Kontributor: Yuaradi

Produser: Dinda Elita

