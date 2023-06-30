Beginilah suasana arus kendaraan di ruas Tol Cipularang KM 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, pada hari ketiga libur panjang Iduladha.

Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau memadati ruas Tol sejak Jumat (30/6/2023) pagi.

Kepadatan kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang. Kendati demikian belum terjadi kemacetan.

Diperkirakan, kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga esok hari.

Kontributor: Irwan

(fru)

