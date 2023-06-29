Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan salat Iduladha 1444 H berjamaah bersama warga Bandung Barat. Salat Iduladha itu dilaksanakan di Stadion Gelora Mandalamukti Bersatu, Bandung, Kamis (29/6).

Menhan Prabowo diktaahui tiba di stadion pada pukul 06.45 WIB. Ia tampak mengenakan baju koko berwarna putih dan celana panjang hitam serta peci.

Turut hadir juga yang mendampingi Prabowo diantaranya anggota DPR RI Dedi Mulyadi, Komjen Pol Purn Mochamad Iriawan dan Ketua MUI Kab. Bandung Barat KH. Muhamad Ridwan.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News