Ribuan warga salat Iduladha di Masjid Raya Al Jabbar, Kamis (29/6/2023). Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan keluarga turut serta salat di lokasi.

Sejak pukul 06.00 WIB, warga mulai memadati Masjid Al Jabbar. Warga senang melaksanakan salat bersama orang nomor satu di Jabar. Saking padatnya, hampir seluruh pelataran masjid dipenuhi jemaah.

Dalam sambutannya, Ridwan Kamil mengaku bersyukur, 90 persen berita Jabar masuk dalam kategori baik termasuk soal penanganan Covid-19 lalu.

Reporter: Agung Bakti Sarasa

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

