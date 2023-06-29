Penyanyi Ayu Ting Ting mengucap syukur bisa menjalani Hari Raya Iduladha bersama keluarga. Sebelumnya, Ayu beserta keluarga menjalani salat Iduladha di Masjid Al Huda Depok. Ibu satu anak itu pun bersemangat berjalan kaki dari rumah ke masjid.

Usai salat, Ayu menjelaskan perbedaan Iduladha 2023 dengan tahun lalu. Ia bersyukur tahun ini tak telat lagi untuk melaksanakan salat Iduladha. Karena salat Iduladha tahun lalu, Ayu Ting Ting sempat kesiangan. Ayu juga mengatakan senang bisa menjalani momen Iduladha bersama keluarga setelah mendapat jadwal libur syuting.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News