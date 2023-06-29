...

Detik-Detik Kerbau Ngamuk di Jalanan yang akan Dilintasi Wapres Maruf Amin

Mahesa Apriandi, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 19:26 WIB
Seekor kerbau yang akan dipotong mengamuk hingga menyerang warga dan sejumlah kendaraan yang terparkir, Kamis (29/6). Kerbau tersebut lepas dan mengganggu lalu lintas jalan yang akan dilalui Wakil Presiden Maruf Amin yang akan merayakan lebaran di Kampung Halamannya di Tanara, Serang, Banten.
 
Kerbau akhirnya berhasil diamankan oleh anggota TNI yang melaksanakan pengamanan kedatangan Wapres. Kerbau diduga stres saat akan dipotong kemudian berusaha kabur dari lokasi penyembelihan.

