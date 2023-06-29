Seekor kerbau yang akan dipotong mengamuk hingga menyerang warga dan sejumlah kendaraan yang terparkir, Kamis (29/6). Kerbau tersebut lepas dan mengganggu lalu lintas jalan yang akan dilalui Wakil Presiden Maruf Amin yang akan merayakan lebaran di Kampung Halamannya di Tanara, Serang, Banten.

Kerbau akhirnya berhasil diamankan oleh anggota TNI yang melaksanakan pengamanan kedatangan Wapres. Kerbau diduga stres saat akan dipotong kemudian berusaha kabur dari lokasi penyembelihan.

(fru)

