Penampakan Black Bos Sapi Kurban Presiden Jokowi untuk Warga di Gunungkidul

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 21:00 WIB
Sapi Kurban Presiden Jokowi yang berbobot mencapai 1,3 ton disembelih di Padukuhan Singkil, Kapanewon Tepus, Gunungkidul, Kamis (29/6). Proses penyembelihan sapi yang diberi nama Black Bos melibatkan belasan warga karena bobot dan ukuran sapi yang besar 
 
Sapi raksasa tersebut nantinya akan dibagi ke 200 Kepala Keluarga berserta jamaah di Padukuhan setempat. Sementara, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul terus memantau kesehatan sapi dan melihat dagingnya setelah proses penyembelihan.

