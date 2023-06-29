Sapi Kurban Presiden Jokowi yang berbobot mencapai 1,3 ton disembelih di Padukuhan Singkil, Kapanewon Tepus, Gunungkidul, Kamis (29/6). Proses penyembelihan sapi yang diberi nama Black Bos melibatkan belasan warga karena bobot dan ukuran sapi yang besar

Sapi raksasa tersebut nantinya akan dibagi ke 200 Kepala Keluarga berserta jamaah di Padukuhan setempat. Sementara, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul terus memantau kesehatan sapi dan melihat dagingnya setelah proses penyembelihan.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News