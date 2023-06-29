Masjid Sadar di Denpasar Selatan, Bali menggunakan cara unik untuk mendistribusikan daging hewan kurban di Iduladha ini. Mereka mengemas 3000 potong daging kurban menggunakan anyaman bambu dan daun pisang sebelum dibagikan kepada warga di sekitar masjid.

Pengemasan daging kurban menggunakan bahan ini sebagai bentuk peduli lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Pengurus masjid juga menggunakan eco enzyme untuk mengurai kotoran hewan dan meminimalisir bau amis.

(fru)

