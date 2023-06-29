...

Masjid di Denpasar Distribusikan Daging Kurban dengan Bahan Ramah Lingkungan

Fery Fadly, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 19:38 WIB
Masjid Sadar di Denpasar Selatan, Bali menggunakan cara unik untuk mendistribusikan daging hewan kurban di Iduladha ini. Mereka mengemas 3000 potong daging kurban menggunakan anyaman bambu dan daun pisang sebelum dibagikan kepada warga di sekitar masjid.
 
Pengemasan daging kurban menggunakan bahan ini sebagai bentuk peduli lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Pengurus masjid juga menggunakan eco enzyme untuk mengurai kotoran hewan dan meminimalisir bau amis.

(fru)

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

