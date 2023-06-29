...

Libur Panjang Iduladha, Arus Mudik dan Wisata di Tol Cipularang Macet Panjang

Irwan, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 11:45 WIB
Kemacetan panjang terjadi di ruas Tol Cipularang KM 85, Jatiluhur, Purwakarta. Kemacetan didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta dan sekitarnya. 
 
Kemacetan tampak merayap dan memenuhi tiga lajur serta satu lajur bahu jalan. Kemacetan terjadi akibat peningkatan volume arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung.  
 
Selain itu, kendaraan truk tampak parkir dibahu jalan dan memperlambat kendaraannya. Kemacetan dan kepadatan di Tol Cipularang diduga akan terjadi hingga 3 hari ke depan. 
 
Kontributor: Irwan
Produser: Akira Aulia W

(fru)

