Salat Perdana Iduladha Pasca Pandemi, Warga Senang Salat Tidak Pakai Masker

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 09:46 WIB
Beginilah kondisi ribuan jemaah yang melaksanakan salat Iduladha 1444 H di Jakarta Islamic Center, Kamis (29/6). Para jemaah merasa senang karena salat Iduladha pada tahun ini merupakan salat perdana setelah pandemi.
 
Apalagi, salat perdana Iduladha ini sudah tidak diwajibkan memakai masker. Para jemaah merasa senang bisa menghirup udara bebas saat melaksanakan salat. 
 
Sebelumnya, para jemaah merasa susah saat mengenakan masker untuk beraktivitas. 
 
Kontributor: Sofyan Firdaus
Produser: Akira Aulia W

