Ribuan santri serta para pekerja di Ponpes Al Zaytun di Indramayu melaksanakan salat Iduladha di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Kamis (29/6) pagi. Berdasarkan pantauan, mereka tampak datang ke masjid sejak subuh.

Gema takbir, takmid dan tahlil dikumandangkan oleh seluruh jemaah. Salat Iduladha itu dipimpin langsung oleh Panji Gumilang sebagai pimpinan ponpes Al Zaytun.

Dalam salat Iduladha kali ini pun shaf antara laki-laki dan perempuan sejajar dan tidak dibedakan.

Kontributor: Toiskandar

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News