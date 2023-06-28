Pimpinan Ranting Muhammadiyah Beji Timur menggelar salat Iduladha 1444 H di Lapangan Bola HW, Beji, Depok, Jabar, Rabu (28/6). Diketahui PP Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Iduladha 1444 H jatuh pada Rabu 28 Juni 2023.

Berdasarkan pantauan di lokasi, jemaah mulai mendatangi lokasi salat Iduladha sejak pukul 06.00 WIB. Selanjutnya salat Iduladha dimulai sekitar pukul 06.50 WIB. Suasana khidmat salat Iduladha pun terasa saat ratusan jamaah melaksanakan salat di tengah lapangan HW Beji Timur, Depok.

Reporter: M Refi Sandi

Produser: Akira Aulia W

