Iduladha 1444 H, Suasana Pelaksanaan Salat Id di Lapangan HW Beji Timur Depok

Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 14:32 WIB
Pimpinan Ranting Muhammadiyah Beji Timur menggelar salat Iduladha 1444 H di Lapangan Bola HW, Beji, Depok, Jabar, Rabu (28/6). Diketahui PP Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Iduladha 1444 H jatuh pada Rabu 28 Juni 2023. 
 
Berdasarkan pantauan di lokasi, jemaah mulai mendatangi lokasi salat Iduladha sejak pukul 06.00 WIB. Selanjutnya salat Iduladha dimulai sekitar pukul 06.50 WIB. Suasana khidmat salat Iduladha pun terasa saat ratusan jamaah melaksanakan salat di tengah lapangan HW Beji Timur, Depok. 
 
Reporter: M Refi Sandi
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

