Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengajak masyarakat Indonesia untuk merayakan Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah/2023 Masehi dalam kesederhanaan dan penuh rasa syukur. Perayaan Iduladha tahun ini merupakan perayaan pertama setelah tiga tahun dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dan kini masuk endemi. Sehingga, masyarakat akan merayakan Iduladha dengan semarak.
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Akira Aulia W
(fru)
