Maknai Iduladha 1444 H, Wapres Ma'ruf Amin Ajak Umat Rayakan dalam Kesederhanaan dan Rasa Syukur

Binti Mufarida, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 11:46 WIB
Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengajak masyarakat Indonesia untuk merayakan Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah/2023 Masehi dalam kesederhanaan dan penuh rasa syukur. Perayaan Iduladha tahun ini merupakan perayaan pertama setelah tiga tahun dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dan kini masuk endemi. Sehingga, masyarakat akan merayakan Iduladha dengan semarak.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Akira Aulia W

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

