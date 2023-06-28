Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengajak masyarakat Indonesia untuk merayakan Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah/2023 Masehi dalam kesederhanaan dan penuh rasa syukur. Perayaan Iduladha tahun ini merupakan perayaan pertama setelah tiga tahun dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dan kini masuk endemi. Sehingga, masyarakat akan merayakan Iduladha dengan semarak.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News