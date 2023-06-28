...

Begini Khusuknya Ribuan Warga Muhammadiyah Salat Iduladha di Bandung

Arif Budianto, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 09:31 WIB
Ribuan warga Muhammadiyah gelar salat Iduladha di sejumlah titik. Di Kota Bandung, salat Id berlangsung khusyuk, Rabu (28/6/2023). Salah satunya di Pelataran Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung.
 
Kampus di Jalan Soekarno Hatta itu dipadati ribuan warga sejak pagi hari. Jemaah yang hendak salat meluber hingga ke jalan dan area parkiran. Salat Id dimulai pukul 06.40 WIB, dan selesai sekitar pukul 07.15 WIB.
 
Reporter: Arif Budianto
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

