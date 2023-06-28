Menyambut libur cuti bersama hari raya Iduladha 1444 H, warga Jakarta Timur memilih Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai salah satu objek wisata. Meski belum ramai seperti libur akhir pekan pada umumnya. Warga memutuskan pergi ke TMII untuk menghabiskan waktu bersama keluarga secara ekonomis.

TMII menjadi pilihan karena tampilan wisata yang semakin bagus dan rapi sehingga pengunjung tidak mudah bosan. Dalam hari pertama libur cuti bersama ini TMII dikunjungi sekitar 6000 pengunjung hingga Rabu (28/6) sore.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News