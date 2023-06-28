...

TMII jadi Pilihan Warga Habiskan Libur Cuti Bersama Iduladha

Muhammad Farhan, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 20:21 WIB
Menyambut libur cuti bersama hari raya Iduladha 1444 H, warga Jakarta Timur memilih Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai salah satu objek wisata. Meski belum ramai seperti libur akhir pekan pada umumnya. Warga memutuskan pergi ke TMII untuk menghabiskan waktu bersama keluarga secara ekonomis. 
 
TMII menjadi pilihan karena tampilan wisata yang semakin bagus dan rapi sehingga pengunjung tidak mudah bosan. Dalam hari pertama libur cuti bersama ini TMII dikunjungi sekitar 6000 pengunjung hingga Rabu (28/6) sore.

(fru)

